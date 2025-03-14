МЧС предупредило свердловчан о сильном ветре до 18 м/с в субботу

На территории Свердловской области 15 марта ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с, предупредили в региональном МЧС. Уральцам рекомендуют избегать нахождения рядом со шаткими строениями, рекламными щитами и оставлять машины у деревьев и слабых конструкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», в регион в субботу поступит тропическая воздушная масса — наиболее теплый воздух пройдет через область утром, дневные температуры могут подняться до +6°...+11°, самые высокие показатели прогнозируются в центральных и южных районах области, вдоль линии Алапаевск — Сысерть. Однако в тот же день холодный воздух начнет распространяться по региону с северо-запада, что приведет к быстрому похолоданию. В ночь на воскресенье температура в регионе опустится ниже нуля.

В Екатеринбурге в субботу ночью будет +2°, днем +9°, в воскресенье — ночью 0°, днем +2°. На следующей неделе в городе по ночам ожидаются отрицательные температуры: в понедельник ночью похолодает до -4°, днем будет +2°, ночью вторника будет -1°, днем +5°, в среду — ночью -1°, днем +3°, в четверг — ночью -3°, днем +1°.

Напомним, высота снежного покрова в Свердловской области может снизиться на 15-20 см до конца недели. Кроме того, зима 2024-2025 годов заняла третье место в рейтинге самых теплых в регионе в XXI веке.

Ирина Пичурина