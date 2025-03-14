Аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде возобновил работу

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в нижегородском аэропорту Стригино сняты сегодня, 14 марта, в 12:36 мск. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Ограничения вводились в 9:57 мск для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. За время действия запрета на запасные аэродромы были перенаправлены три рейса.

Сегодня ограничения вводились в московском Внуково, аэропортах Калуги, Сочи и Саратова. Их работа была возобновлена. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин уточнял, что над регионом были сбиты беспилотники.

По данным Минобороны, за прошедшую ночь и утро 14 марта силы ПВО уничтожили и перехватили 28 украинских БПЛА. Больше всего дронов сбили над Брянской областью — 15 единиц. Еще пять БПЛА уничтожены над Белгородской областью, четыре — над Московским регионом, два — над Саратовской областью и один — над Калужской областью. Один беспилотник перехвачен над акваторией Черного моря.

Ночью также была атакована нефтебаза в Туапсе, сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. После атаки ВСУ загорелся один из резервуаров с бензином. По предварительной информации, пострадавших нет.