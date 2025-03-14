Совет федерации одобрил муниципальную реформу

Совет федерации (СФ) на пленарном заседании сегодня, 14 марта, одобрил новый базовый федеральный закон о местном самоуправлении (МСУ). За принятие документа «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти» сенаторы проголосовали единогласно.

«Это завершение конституционной реформы, потому что низовой, самый приближенный к людям уровень публичной власти нашел свое окончательное законодательное оформление»,— заявил один из авторов законопроекта, глава комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Представлявший закон председатель комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко подчеркнул, что закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

Напомним, новая редакция базового закона о МСУ была принята в Госдуме в третьем, окончательном чтении 5 марта. Первая версия документа, внесенная в Госдуму еще в 2021 году, предполагала обязательную для всех регионов замену двухуровневой системы МСУ на одноуровневую с ликвидацией поселенческого уровня власти, однако поправки, подготовленные по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина, дали возможность субъектам РФ, «имеющим социально-экономические, исторические, национальные и иные особенности», сохранить прежнюю модель МСУ.

Божена Иванова