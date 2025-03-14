Министром строительства Ростовской области назначен Сергей Куц

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь подписал указ о назначении министром строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергея Куца. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Сергей Куц уроженец Неклиновского района, ему 58 лет. В 1985 году окончил Ростовский-на-Дону автодорожный техникум, а позже — Ростовскую-на-Дону государственную академию строительства в 1993 году. С 2000 по 2010 год работал в ремонтно-строительных и дорожно-ремонтных компаниях Батайска и Ростова на разных должностях — от дорожного рабочего до поста генерального директора строительной компании. В период с 2010 по 2018 год занимал пост главы регионального управления заказчика капитального строительства Южного военного округа при Минобороны России, а с 2018 по 2022 годы возглавлял министерство строительства Ростовской области.

Господин Куц был отмечен государственными наградами и поощрениями, в том числе — «За заслуги перед Отечеством II степени» и Благодарностью Правительства РФ. В минувшем году ему был присвоен знак «Почетный строитель России».

Снежана Стодольская