Главный корпус нижегородского ИТ-кампуса получил разрешение на строительство
Строительство главного корпуса нижегородского ИТ-кампуса начнут в апреле
Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство пятой очереди ИТ-кампуса «Неймарк» в Нижнем Новгороде — главного учебного корпуса на улице Дальней. Как уточнили в региональном правительстве 14 марта, это последняя очередь кампуса.
Фото: «Архитектурное бюро Студия 44»
Шестиэтажный корпус площадью более 34,3 тыс. кв. м рассчитан на 2,85 тыс. студентов. Договор генерального подряда заключили ООО «Монотек строй», проектированием занималось архитектурное бюро «Студия 44».
На площадке уже начали подготовительные работы, строительство рассчитывают начать в апреле 2025 года.
Губернатор Глеб Никитин 13 марта показал министру экономического развития РФ Максиму Решетникову первые построенные общежития для студентов кампуса на улице Малой Ямской. Первых студентов планируют заселить в новом учебном году.
Все объекты первого этапа ИТ-кампуса, 18 корпусов гостиниц на улице Большие Овраги и административное здание объекта культурного наследия, должны сдать до конца 2025 года.
Также продолжается строительство второй и третьей очередей на проспекте Гагарина. Кроме жилых комнат, там предусмотрены коммерческие и общественные пространства.
Как писал «Ъ-Приволжье», проект главного корпуса ИТ-кампуса прошел госэкспертизу в начале марта 2025 года.