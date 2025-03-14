Главный корпус нижегородского ИТ-кампуса получил разрешение на строительство

Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство пятой очереди ИТ-кампуса «Неймарк» в Нижнем Новгороде — главного учебного корпуса на улице Дальней. Как уточнили в региональном правительстве 14 марта, это последняя очередь кампуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Архитектурное бюро Студия 44» Фото: «Архитектурное бюро Студия 44»

Шестиэтажный корпус площадью более 34,3 тыс. кв. м рассчитан на 2,85 тыс. студентов. Договор генерального подряда заключили ООО «Монотек строй», проектированием занималось архитектурное бюро «Студия 44».

На площадке уже начали подготовительные работы, строительство рассчитывают начать в апреле 2025 года.

Губернатор Глеб Никитин 13 марта показал министру экономического развития РФ Максиму Решетникову первые построенные общежития для студентов кампуса на улице Малой Ямской. Первых студентов планируют заселить в новом учебном году.

Все объекты первого этапа ИТ-кампуса, 18 корпусов гостиниц на улице Большие Овраги и административное здание объекта культурного наследия, должны сдать до конца 2025 года.

Также продолжается строительство второй и третьей очередей на проспекте Гагарина. Кроме жилых комнат, там предусмотрены коммерческие и общественные пространства.

Как писал «Ъ-Приволжье», проект главного корпуса ИТ-кампуса прошел госэкспертизу в начале марта 2025 года.

Галина Шамберина