Прокуратура в Новороссийске организовала проверку по факту возгорания свалки

Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту возгорания мусорного полигона в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Для оценки законности деятельности администрации полигона на место выехали работники прокуратуры Новороссийска, ЮМУ Росприроднадзора и территориального подразделения ГУ МЧС России по краю. Установлено, что ранее ООО «Терра-Н» эксплуатировала полигон с нарушениями федерального законодательства. По инициативе прокуратуры края виновные привлекались к административной ответственности.

Возгорание мусорного полигона в Новороссийске произошло в ночь на 13 марта. Огонь охватил территорию площадью 2,5 тыс. кв. м. В ликвидации пожара участвуют более 20 единиц техники и 25 специалистов. Как уточнили в краевом оперштабе, в настоящее время на полигоне проливают водой и отсыпают грунтом очаги возгорания.

Алена Воробьева