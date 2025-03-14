Пентагон упразднил созданный при Никсоне аналитический центр

Министерство обороны США упразднило Управление общей оценки (ONA), созданное в 1973 году по распоряжению президента США Ричарда Никсона. В дальнейшем центр планируется создать заново, исходя из стратегических приоритетов военного ведомства.

«Министр обороны распорядился о роспуске Управления общей оценки и разработке плана по его восстановлению в соответствии со стратегическими приоритетами департамента. Это решение гарантирует, что наши ресурсы будут сосредоточены на самых неотложных проблемах национальной безопасности, сохраняя при этом подотчетность и эффективность»,— сказано в релизе.

В Пентагоне заверили, что упразднение не повлияет на работу ведомства, а всех сотрудников бывшего управления переведут на другие «критически важные» должности в Министерстве обороны.

ONA занималось долгосрочными сравнительными оценками тенденций, ключевых конкурентов, рисков, возможностей и будущих перспектив военного потенциала США.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что, по мнению администрации США, «пришло время встряски в Пентагоне». В феврале также отправили в отставку главу Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна и еще пять генералов и адмиралов.