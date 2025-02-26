Белый дом пообещал Пентагону «встряску» из-за провала аудитов

Президент США Дональд Трамп не доволен тем, как военнослужащие воспринимают армию, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По ее словам, администрация США считает, что «пришло время встряски в Пентагоне».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stefani Reynolds / AFP Фото: Stefani Reynolds / AFP

«Они провалили семь аудитов подряд. Доверие к нашей армии среди военных низкое. Президент встряхнет Пентагон»,— сказала госпожа Левитт во время брифинга.

Пресс-секретарь добавила, что господин Трамп также был недоволен работой главы Объединенного комитета начальников штабов Чарльза Брауна. Господин Браун был отправлен в отставку 22 февраля, он занимал пост с октября 2023 года. На место афроамериканца глава Белого дома выдвинул генерал-лейтенанта ВВС США Дэна Кейна. Помимо Чарльза Брауна в отставку были отправлены еще пять генералов и адмиралов. Параллельно глава Пентагона Пит Хегсет приказал нижестоящим руководителям представить ему план по сокращению бюджета.

Подробности — в материале «Ъ» «Отставить разговорчивых в строю».