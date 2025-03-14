Путин пока не планирует встречаться с новым послом РФ в США

В графике президента России Владимира Путина пока нет встречи с новым послом РФ в США Александром Дарчиевым. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Кремля Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Пока нет»,— сказал пресс-секретарь президента в ответ на соответствующий вопрос.

Указ о назначении Александра Дарчиева послом РФ с США Владимир Путин подписал 6 марта. Американская сторона передала ноту с агреманом на назначение господина Дарчиева послом 27 февраля. Тогда же сообщалось о его скором отъезде в США. Однако, по словам помощника российского президента Юрия Ушакова, господин Дарчиев только собирается отбыть в США. Точная дата не уточнялась.

Сейчас должность посла США в России занимает Линн Трейси. По данным «Ъ», в ближайшее время ее может сменить Ричард Норланд, который возглавлял посольства США в Ливии, Грузии и Узбекистане, общий срок его дипломатической службы — 35 лет.

Подробнее о переговорах РФ и США по послам — в материале «Ъ» «Дипмиссии выполнимы».