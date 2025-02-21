В Шурышкарском районе Ямала 150 семьям из ветхих домов выдали новое жилье

В 2024 году в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) новое жилье получили более 150 семей, которые жили в аварийных домах, сообщили в правительстве региона со ссылкой на губернатора Дмитрия Артюхова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дмитрий Артюхов Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Олег Попов Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Следующая фотография 1 / 2 Дмитрий Артюхов Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Олег Попов Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО

Он отметил, что в прошлом году район вышел на рекордные для себя показатели по расселению. «Важно и в этом году не сбавлять набранных темпов, параллельно развивая нужную жителям социальную инфраструктуру — детские сады и школы, больницы, спортивные объекты. Комфортными для жизни в нашем регионе должны быть и города, и сельские поселения»,— сказал Дмитрий Артюхов.

Во время рабочей встречи губернатор и глава Шурышкарского района Олег Попов обсудили планы развития района на текущий год. Господин Попов доложил о вводе жилья площадью более 8,7 тыс. кв. м в прошлом году, что позволило улучшить жилищные условия для 100 семей, получивших квартиры в Мужах, Горках, Овгорте и других селах, еще 68 семей переехали в частные дома. По количеству снесенных домов в районе тоже установлен рекорд — за год там снесли 31 ветхий дом. В 2025 году из аварийного жилья в новое переедут 23 семьи.

Глава района также сообщил о том, что на 100% достигнута обеспеченность детей местами в детских садах. В Мужах был введен новый корпус детского сада и выполнен первый этап реновации школы. Кроме того, в этом году здесь ожидается окончание строительства центра единоборств «Северный характер» и начнутся работы по обустройству пешеходной зоны и спуска на тюбингах в «Юган-парке».

Ранее Дмитрий Артюхов встретился с главой Надымского района Дмитрием Жаромских, во время встречи они обсудили повышение качества питьевой воды в домах, проекты благоустройства и ремонт дорог.

Ирина Пичурина