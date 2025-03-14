Россиянка Андреева вышла в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Мирра Андреева победила украинку Элину Свитолину в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США). Матч завершился со счетом 7:5, 6:3. Спортсменки провели на корте 1 час 28 минут и не пожали друг другу руки по окончании игры.

В полуфинале 17-летняя Мирра Андреева встретится со второй ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Швёнтек. Россиянка, занимающая восьмое место в мировом рейтинге, уже имеет два титула WTA. В 2024 году она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, а на Олимпийских играх в Париже завоевала серебро в парном разряде вместе с Дианой Шнайдер.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит на хардовом покрытии и завершится 16 марта. Призовой фонд соревнований превышает $8,9 млн. Действующей чемпионкой является Ига Швёнтек. Среди россиянок победу на этом турнире одерживали Мария Шарапова (2006, 2013), Вера Звонарева (2009) и Елена Веснина (2017).

Подробнее о российской теннисистке — в материале «Ъ» «Мирра Андреева повторила дважды».