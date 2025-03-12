Мирра Андреева повторила дважды

На BNP Paribas Open, проходящем в Индиан-Уэллсе объединенном турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с общим призовым фондом $19,4 млн, во вторник определились первые четвертьфиналисты. В их число попали обе первые ракетки России. Мирра Андреева на втором состязании подряд обыграла датчанку Клару Таусон и экс-чемпионку Wimbledon Елену Рыбакину из Казахстана, а Даниил Медведев разгромил американца Томми Пола, впервые за полгода взяв «всухую» один сет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева на турнире серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Фото: Jonathan Hui-Imagn Images / Reuters Мирра Андреева на турнире серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе

Фото: Jonathan Hui-Imagn Images / Reuters

Престижнейший «тысячник» в Индиан-Уэллсе стал для Мирры Андреевой первым испытанием, которое, по идее, должно доказать ее принадлежность к мировой элите. И пока юная россиянка, добившаяся в феврале великолепного триумфа на аналогичном состязании в Дубае, проходит этот тест на ура. Получив непростую сетку, она на пути в четвертьфинал не отдала ни одного сета, разобравшись сначала с представительницей Франции Варварой Грачевой, а затем с двумя своими недавними дубайскими соперницами — Кларой Таусон и седьмой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, проиграв датчанке и экс-чемпионке Wimbledon из Казахстана, побеждавшей в Индиан-Уэллсе в 2023 году, всего по три гейма.

Подобные результаты, безусловно, впечатляют, хотя на самом деле ничего парадоксального в них нет.

Калифорнийские корты чрезвычайно медленны и по манере игры той же Таусон подходят гораздо меньше, чем быстрые дубайские площадки. Неудивительно, что преимущество Андреевой над соперницами, исповедующими атакующую тактику, выглядит еще более весомым. Вопрос был лишь в том, удастся ли россиянке сохранить отличную форму, которую она набрала в феврале, и ощущение абсолютной уверенности в своих силах, приспособиться к коварному сильному ветру, нервирующему игроков в Индиан-Уэллсе, и частой смене погодных условий. Но пока, в отличие от своих оппоненток, она находится на высоте положения. Встреча с Рыбакиной продолжалась всего 64 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:2.

Эта победа позволила Андреевой вернуться в топ-10, где она пока продержалась всего одну неделю. В ближайший понедельник россиянка будет стоять в мировом рейтинге минимум девятой, впереди испанки Паулы Бадосы и американка Эммы Наварро. Более того, у Андреевой есть шанс подняться на восьмое место, но для этого ей требуется пройти в Индиан-Уэллсе на один круг дальше китаянки Чжэн Цзиньвэнь. Теперь 17-летней россиянке предстоит встреча с 30-летней украинкой Элиной Свитолиной, которой покрытие Индиан-Уэллса как раз подходит очень хорошо, а олимпийская чемпионка Парижа сыграет с прошлогодней победительницей BNP Paribas Open Игой Швёнтек из Польши.

Хороший ход набрал и лидер российского мужского тенниса Даниил Медведев. Для победы над 11-й ракеткой мира американцем Томми Полом — 6:4, 6:0 — ему потребовалось всего 75 минут.

Из-за дождя этот матч начался примерно на четыре часа позже запланированного срока, а сценарий его оказался весьма своеобразным. Поведя — 4:0, россиянин отдал четыре гейма подряд, а затем взял восемь.

Для Медведева, неудачно начавшего сезон, это первый весомый успех за последние шесть месяцев. Говорить о преодолении им черной полосы, наверное, пока рано, хотя по очкам, набранным с января, он, видимо, войдет в первую двадцатку. В четвертьфинале финалиста «мастерса» в Индиан-Уэллсе последних двух лет ждет француз Артюр Фис — талантливый теннисист, обладающий своеобразной манерой игры с неожиданными атакующими ударами, который в четвертом круге прошел американца Маркоса Гирона. Медведев помнит, как побеждал Фиса в 2023 году на турнире в Вене, но тогда, по его словам, француз был моложе, поэтому сейчас предстоит совсем другой матч.

В другом четвертьфинале в верхней половине сетки сыграют голландец Таллон Грикспор, который во втором круге переиграл «посеянного» под первым номером Александра Зверева из Германии, а в 1/8 финала разобрался с японцем Ёсукэ Ватануки, и датчанин Хольгер Руне, справившийся с греком Стефаносом Циципасом.

Евгений Федяков