Суд по иску Минюста ликвидировал фонд помощи трансгендерам

Кунцевский суд Москвы удовлетворил иск Главного управления Минюста по Москве о ликвидации фонда помощи трансгендерным людям и их близким «Трансгендер», следует из карточки дела на сайте суда.

Ведомство обратилось в суд с иском о ликвидации фонда в конце января. Фонд был зарегистрирован в 2007 году. Доступ к его сайту сейчас заблокирован. Основатели фонда сообщали СМИ, что организация прекратила свою деятельность, а сами они покинули Россию.

В июле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий смену пола в России, за исключением случаев медицинской необходимости. С конца ноября 2024 года вступил в силу еще один закон, запрещающий усыновление детей гражданам стран, где разрешена смена пола.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Дума позаботилась о "маленьком человечке"».