Выставка, посвященная сюрреализму, открылась в Литературном квартале

В Литературном квартале в Екатеринбурге после реставрации открылся двухэтажный особняк музея «Литературная жизнь Урала XIX века». Его первый выставочный проект посвящен 100-летию сюрреализма и называется «Сюрр. Вам что раньше не приходилось удивляться?». Выставка названа цитатой из сериала «Твин Пикс» режиссера Дэвида Линча, которого считают ярким представителем сюрреализма в кинематографе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставочный проект «Сюрр. Вам что раньше не приходилось удивляться?» в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставочный проект «Сюрр. Вам что раньше не приходилось удивляться?» в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставочный проект «Сюрр. Вам что раньше не приходилось удивляться?» в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставочный проект «Сюрр. Вам что раньше не приходилось удивляться?» в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Следующая фотография 1 / 4 Выставочный проект «Сюрр. Вам что раньше не приходилось удивляться?» в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставочный проект «Сюрр. Вам что раньше не приходилось удивляться?» в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставочный проект «Сюрр. Вам что раньше не приходилось удивляться?» в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставочный проект «Сюрр. Вам что раньше не приходилось удивляться?» в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Экспозиция состоит из семи частей. Она раскрывает историю художественного течения, рассказывает об его ярких представителях. Среди них: Марсель Дюшан, Луи Арагон, Рене Магритт, Сальвадор Дали, Макс Эрнст, Луиз Буржуа, Меретт Оппенгейм и другие. Каждая часть выставки имеет свою концепцию.

В октябре 1924 года француз Андре Бретон опубликовал манифеста сюрреализма, ставшего одним из ярких явлений в художественной жизни XX века. Он оказал влияние на живопись, литературу, кино и другие виды искусств.

Как пояснила директор Объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова, считается, что сюрреализм совмещает несовместимое, поэтому она поддержала идею куратора выставки Татьяны Колпаковой создать сюрреалистический проект в усадьбе XIX века.

Дизайн выставочного пространства строился исходя из исторической планировки здания и назначения комнат: гостиные, столовая, будуары и кабинет с верандой. В экспозиции использованы мебель и предметы быта, книги, фото, кино- и видеоматериалы, наряду с изобразительными и информационными материалами, оригинальными объектами и инсталляциями, звуковыми композициями.

Выставка будет работать до сентября. В рамках проекта будут организованы тематические и интерактивные экскурсии, лекции, кинопоказы, мастер-классы.

Ранее в центре «Главный проспект» открылась выставка «Мир сюрреализма», в которой представлены такие авторы, как Сальвадор Дали, Рене Магритт, Жоан Миро, Константин Фокин, Алексей Залазаев.

Николай Яблонский