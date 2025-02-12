Екатеринбургу добавили сюрреализма

В международном центре искусств «Главный проспект» открылась выставка «Мир сюрреализма». На ней представлены не только работы таких знаменитостей, как Сальвадор Дали, Рене Магритт и Жоан Миро, но и уральских художников — Константина Фокина и Алексея Залазаева. С подробностями — Николай Яблонский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие выставки "Мир сюрреализма"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Открытие выставки "Мир сюрреализма"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Выставка «Мир сюрреализма» в «Главном проспекте» приурочена к 100-летнему юбилею публикации манифеста сюрреализма, написанному французским писателем Андре Бретоном (19 февраля у него день рождения). Она стала одной из крупнейших в России. На ней представлено более 600 оригинальных работ в различных техниках: живопись, графика, скульптура. Отдельно организован зал, в котором объединили произведения искусства 18+.

Одним из главных героев выставки стал Сальвадор Дали, в свое время сказавший про себя: «Сюрреализм это я». Основатель «Главного проспекта» Олег Гусев собрал немало оригинальных работ художника и периодически показывает их широкой публике. В экспозиции около 200 работ из серий «Далинианские лошади», «Божественная комедия», «Дон Кихот», «Библия», «Знаки зодиака», «Человеческие пороки». Отдельного внимания заслуживает «Капричос» (единственное полное собрание, находящееся в России), где Дали в своем стиле повторил офорты Франциска Гойя (его работы тоже расположены в экспозиции, поэтому можно сравнить).

Рене Магритт и Жоан Миро на выставке представлены авторскими литографиями. Среди них знаменитые «Созвездия» Миро, изображения трубок и людей в котелках Магритта.

В «Мире сюрреализма» нашлось место и работам уральцев — художника Константина Фокина из Челябинска и скульптора Алексея Залазаева из Перми. «Это гении Урало-Сибирского региона. Изюминка выставки — работы Константина Фокина. Это просто волшебство»,— подчеркнул на открытии Олег Гусев. Примечательно, что для размещения живописных полотен Константина Фокина пришлось заказывать строительный кран.