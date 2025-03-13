Роспотребнадзор по РТ подал ходатайство о возбуждении дела на университет Urban

Роспотребнадзор по Татарстану подал в правоохранительные органы ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении онлайн-университета Urban University в Иннополисе по факту ненадлежащего оказания образовательных услуг. Об этом сообщает «РБК Татарстан» со ссылкой на замруководителя регионального отделения Роспотребнадзора Юлию Булатову.

По словам госпожи Булатовой, в адрес ведомства стали поступать массовые обращения от граждан с середины прошлого года не только из Татарстана, но и из других регионов. Подобные жалобы на компанию «ЭдЭкс», которой принадлежит Urban University, продолжают поступать и сейчас.

«Однако, к сожалению, с текущего года данная образовательная организация не выходит на связь в ответ на наши вопросы», — сказала Булатова.

Для защиты прав пострадавших татарстанский Роспотребнадзор разместил на своем сайте образцы исковых заявлений. Ими уже воспользовались более 1,5 тыс. человек.

В январе сообщалось, что студентам онлайн-университета Urban University вернули 87 млн руб.

В феврале Министерство образования и науки Татарстана, комментируя ситуацию вокруг университета, сообщило, что ООО «ЭдЭкс», которому принадлежит Urban University, имеет лицензию на дополнительное образование с сентября 2023 года.

Позднее УФАС по Республике Татарстан после многочисленных жалоб признало рекламу онлайн-вуза недостоверной. Компании «ЭдЭкс» было выдано предписание прекратить распространение недостоверных сведений.

Артём Дергунов