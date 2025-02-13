УФАС Татарстана признало рекламу университета Urban в Иннополисе недостоверной

После многочисленных жалоб в антимонопольную службу УФАС Татарстана признало рекламу Urban University в Иннополисе недостоверной. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Реклама компании „ЭдЭкс“, арендующей помещение в Иннополисе, в популярных пабликах и телеграм-каналах обещала не только получение привлекательной профессии, но и образование за счет государства. Дополнительный интерес подкрепляла информация о том, что количество льготных мест ограничено. Все это провоцировало будущих студентов поторопиться, а на деле они оказались вовлечены в крайне сомнительную схему и кредитные обязательства», — отметили в УФАС Татарстана.

Компании выдали предписание с требованием прекратить распространение недостоверных сведений. После изучения материалов дела организацию могут привлечь к административной ответственности за нарушение законодательства.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Министерство образования и науки Татарстана поступило 65 жалоб на ООО «ЭдЭкс», а за январь 2025 года — 40. По данным Роспотребнадзора республики, студентам, заключившим договор с университетом, после рассмотрения их обращений вернули 87 млн руб.

Компания ООО «ЭдЭкс», по информации Минобразования Татарстана, имеет лицензию на дополнительное образование с сентября 2023 года.

Дарья Сайфиева