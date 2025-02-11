В Министерстве образования и науки Татарстана прокомментировали ситуацию вокруг онлайн-университета Urban University. По сообщению пресс-службы министерства, компания ООО «ЭдЭкс», которой принадлежит Urban University, имеет лицензию на дополнительное образование с сентября 2023 года.

За 2024 год в республиканский Минобр поступило 65 жалоб на ООО «ЭдЭкс», а за январь 2025 года — 40.

«Большинство обращений содержит информацию о нарушении прав потребителей ООО „ЭдЭкс“, а именно о расторжении договора об оказании платных образовательных услуг и возврате денежных средств», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве абитуриентам порекомендовали внимательнее изучать информацию об онлайн-курсах, искать отзывы в интернете, желательно на различных платформах, а также задавать конкретные вопросы представителю учебного центра и изучать договор.

Ранее сообщалось, что студентам онлайн-университета Urban University после рассмотрения обращений с жалобами вернули более 87 млн руб.

Артём Дергунов