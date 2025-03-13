В Челябинской области ужесточают меры безопасности из-за найденных в аэропорту бомб

Из-за выявленной в аэропорту Челябинска диверсии, которую, по данным ФСБ, планировали спецслужбы Украины, в регионе вводятся дополнительные меры по усилению безопасности объектов оборонного комплекса, атомной энергетики, транспорта, связи и информатизации, жизнеобеспечения населения, в учреждениях, жилых зданиях и общественных местах. Информацию распространила пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ГУ МВД России по региону сообщило о проведении оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». Будут проводиться проверки транспортной инфраструктуры, досмотры автомобилей. Сотрудники подразделений по вопросам миграции могут проверять документы у граждан на предмет установления личности и подтверждения законности пребывания в Российской Федерации.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в аэропорту Челябинска обнаружили пять посылок с взрывными устройствами, замаскированными под подарочные парфюмерные наборы. По данным Центра общественных связей ФСБ России, они предназначались для участников специальной военной операции и госслужащих, работающих в зоне СВО, проживающих в Москве, Воронеже, а также в Краснодарском крае и Саратовской области. По подозрению в причастности к преступлению арестован житель Первоуральска.