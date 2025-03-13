В Челябинске суд отправил в СИЗО подозреваемого в отправке посылок с бомбами

Центральный районный суд Челябинске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу жителю Первоуральска, задержанному сотрудниками ФСБ за отправку посылок с самодельными взрывными устройствами. Он арестован на два месяца, до 11 мая 2025 года. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

УФСБ России по Челябинской области расследует в отношении жителя Свердловской области уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела о покушении на террористический акт (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Первоуралец был задержан после того, как в аэропорту Челябинска обнаружили пять посылок с взрывными устройствами, замаскированными под подарочные парфюмерные наборы. По данным Центра общественных связей ФСБ России, они предназначались для участников специальной военной операции и госслужащих, работающих в зоне СВО, проживающих в Москве, Воронеже, а также в Краснодарском крае и Саратовской области.

Первоуралец, по версии следствия, завербованный украинскими спецслужбами, по заданию кураторов, за денежное вознаграждение забрал посылки из тайника в Челябинске и отправил их «Почтой России» в разные города. Сейчас сотрудники ФСБ разыскивают людей, изготовивших взрывные устройства.