В окрестностях Сочи и Туапсе горит лес на площади 1,6 га

Сегодня, 13 марта, в лесных массивах в окрестностях Сочи и Туапсе возникли сразу два очага возгорания. Общая площадь пожаров составила 1,6 га, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В Сочи на территории национального парка горит лесная подстилка на площади около 1 га, угрозы населенным пунктам нет. В тушении пожара задействован вертолет Ка-32, принадлежащий МЧС РФ, а также наземная группировка, насчитывающая 27 специалистов и 5 единиц техники.

По последним данным краевого оперштаба, пожар в Туапсинском районе локализован на площади 1,3 га. Ликвидация огня организована силами пожарных формирований лесничества.

Анна Перова, Краснодар