Более 350 МКД и соцобъектов в Уфе остались без тепла из-за остановки котельной

В Уфе из-за приостановлена работа котельной №27. Это привело к отключению отопления и горячей воды в более чем 350 жилых домах и других объектах в Советском и Кировском районах города, сообщает пресс-служба МУП «Уфимские инженерные сети». Причиной аварии стало «технологическое повреждение», говорится в пресс-релизе.

Для выявления места повреждения сотрудники предприятия проводят обход тепловых сетей.

Проверку в связи с коммунальной аварией организовала прокуратура Уфы. Без отопления, кроме многоквартирных домов, остались лечебные и образовательные учреждения, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Идэль Гумеров