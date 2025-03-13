Под Нижней Турой произошло ДТП с газовозом

На 228 км трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла авария с участием грузовой машины, перевозящей газ, сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Предварительно установлено, что 21-летний водитель ВАЗ-2110 ехал от Екатеринбурга в сторону Серова на большой скорости, потерял управление и вылетел на встречную полосу. Он столкнулся с грузовой машиной Sitrak, перевозившей газ, за рулем грузовика находился 37-летний водитель. Газовоз съехал в кювет и опрокинулся, утечки газа не случилось.

Оба водителя и пассажир легкового авто пострадали, их доставили в больницу для оказания помощи. Госавтоинспеция назначила проверку по факту аварии.

Напомним, за сутки 12 марта в Свердловской области произошло 101 ДТП. Основными причинами аварий стали несоблюдение скоростного режима, игнорирование правил очередности проезда, недостаточная дистанция между автомобилями и невнимательность водителей.

Анна Капустина