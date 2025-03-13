За сутки в Свердловской области произошло 101 ДТП

В Свердловской области за последние сутки произошло 101 ДТП, в результате одного из них погиб один человек и получили травмы двое, сообщили Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Анализ аварий показал, что основными причинами стали несоблюдение скоростного режима — водители часто не учитывают погодные условия и состояние дороги, игнорирование правил очередности проезда, недостаточная дистанция между автомобилями и невнимательность водителей, особенно при поворотах.

Ранее дороги Свердловской области покрыл слой рыхлого снега толщиной в несколько сантиметров, в частности, автоинспекторы зафиксировали обильный снегопад на участках четырех трасс. При этом высота снежного покрова может снизиться на 15-20 см до конца недели. В Екатеринбурге ожидается потепление до +8°.

Ирина Пичурина