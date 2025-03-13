Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в подготовке теракта на Ставрополье

Как сообщили в УФСБ по Ставропольскому краю, оперативники задержали в краевом центре четырех местных жителей, которые готовились совершить террористический акт в День защитника Отечества. По данным УФСБ, все четверо являются сторонниками «одной из украинских террористических организаций».

Во время обысков в оборудованных тайниках и местах проживания подозреваемых найдены самодельные взрывные устройства с детонаторами. По этому факту в региональном управлении ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье о подготовке к совершению террористического акта (ст. 205 УК РФ).

Александра Ларинцева, Пятигорск