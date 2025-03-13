Лукашенко: у России «большие козыри» в ситуации на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал журналистам в Кремле, что России сложно согласиться на предложенное США 30-дневное перемирие, поскольку у нее «большие козыри» и стратегическое преимущество. По его словам, так как «на Россию не нажмешь», Вашингтон решил «нажать» на Киев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«У них (у России.—''Ъ'') большие козыри, как Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать — тогда договоримся»,— сказал Александр Лукашенко перед встречей с Владимиром Путиным в Кремле. «Я не думаю, что украинцы еще с этим и согласятся, они думают, что россияне откажутся от этого и у них будет этот козырь, о котором говорил Трамп»,— выразил мнение белорусский президент.

7 марта Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта у России «на руках всех карты», при этом с ней проще иметь дело. После переговоров в Джидде, по итогам которых Украина приняла предложение США о 30-дневном прекращении огня, господин Трамп анонсировал контакты с российскими переговорщиками по этому вопросу. Тем временем помощник российского президента Юрий Ушаков назвал идею о перемирии поспешной.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Март. Мир. Трамп».

Лусине Баласян