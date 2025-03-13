Разработан проект закона о креативных индустриях на Кубани

В Краснодарском крае разработан проект регионального закона о развитии креативных индустрий. Об этом сообщил министр экономики Кубани Алексей Юртаев на заседании Совета по вопросам их развития.

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По его словам, документ прошел несколько этапов согласования, в ходе которых учитывались потребности различных сегментов экономики — от гастрономии до IT-индустрии. Это, по мнению министра, позволит адаптировать меры поддержки под специфику каждого направления.

Дополнительно Минэкономразвития РФ подготовило предложения по статусу креативных кластеров, которые уже работают в ряде регионов. Присвоение такого статуса даст возможность компенсировать затраты на развитие инфраструктуры по аналогии с промышленными парками. В ведомстве также разрабатывают методические рекомендации по развитию креативных индустрий, в том числе с учетом опыта Краснодарского края.

В апреле 2024 года губернатор Вениамин Кондратьев и глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева подписали соглашение о внедрении стандарта развития креативных индустрий в регионе.

Вячеслав Рыжков