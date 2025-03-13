Пушилин и Кириенко посетили освобожденное в январе Курахово в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин вместе с первым замглавы Администрации президента Сергеем Кириенко приехали в город Курахово. Российская армия освободила территорию в январе. По прибытии они также посетили гуманитарный центр Народного фронта и оценили меры поддержки местных жителей, которые отказались от эвакуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Кириенко и Денис Пушилин (справа) в Курахово

Фото: @pushilindenis Сергей Кириенко и Денис Пушилин (справа) в Курахово

Фото: @pushilindenis

По словам господина Пушилина, несмотря на последствия обстрелов со стороны ВСУ, многие дома в Курахово можно восстановить. Он отметил, что в городе работают сотрудники УФСБ и МВД по ДНР и вскоре откроется выездное отделение банка ПСБ.

«Концентрируемся на вопросах электроснабжения, обеспечения топливом, социальной защиты, тесной связки гражданских служб, которые последовательно заходят в город. Планируем работу выстроить в штабном режиме, основываясь на опыте, который приобретен на мариупольском направлении. Выполнение всех задач контролирую лично»,— написал глава ДНР в Telegram-канале.

Об освобождении Курахово стало известно 6 января. Город находится примерно в 40 км от Донецка. Бои за город продолжались с сентября 2024 года. По состоянию на 2022 год в Курахово проживало 18,2 тыс. человек. В нем также расположена Кураховская ТЭС мощностью 1527 мВт.

22 февраля под контроль ВС России перешли село Надеждинка и населенный пункт Новоселка в ДНР. На следующий день российские военнослужащие взяли Улаклы и Новоандреевку в том же регионе.