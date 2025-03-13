Руководителю отдела банка в Удмуртии назначили домашний арест по делу о взятке

Обвиняемую во взяточничестве начальницу отдела развития корпоративных продаж отделения банка в Ижевске отправили под домашний арест, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Ей предъявлено обвинение в получении взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Напомним, следствие считает, что с декабря 2022-го по март 2025 года 42-летняя фигурантка незаконно получила более 50 тыс. руб. за увеличение премий сотрудникам, завышая объемы их работ.