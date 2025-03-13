Начальника отдела в одном из банков Ижевска обвинили во взяточничестве

В Ижевске 42-летнюю начальницу отдела в региональном отделении банка обвиняют в двух эпизодах получения взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), сообщает СУ СК по Удмуртии.

Следствие считает, что с декабря 2022-го по март 2025 года обвиняемая, занимая должность начальника отдела развития корпоративного отдела продаж одного из отделений банка, незаконно получила более 50 тыс. руб. за повышения премий сотрудникам, завышая объемы их работ. Сотрудники СУ СК изъяли документацию и электронные носители информации. Фигурантку задержали.