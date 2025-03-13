МИД РФ: размещение сил ЕС на Украине будет означать прямое вовлечение в конфликт

Представитель МИД России Мария Захарова назвала абсолютно неприемлемым для Москвы размещение на Украине вооруженных сил иностранных государств, даже если речь идет о миротворческой миссии. По ее словам, США понимают последствия отправки иностранного контингента на Украину, поэтому «дистанцируются» от подобных планов.

«Вот эти все перепевы — это все очевидно, знакомо, понятно до боли, потому что это все будет означать вовлечение этих стран в прямой вооруженный конфликт с нашей страной, на который мы будем реагировать всеми имеющимися средствами»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

«Показательно, что Вашингтон дистанцируется от планов Лондона, Парижа, по крайней мере на словах, разместить какой бы то ни было свой контингент на Украине. Я думаю, что в том числе и потому, что предполагают, к чему это может привести с военной точки зрения»,— отметила дипломат.

План размещения миротворческих сил на Украине, когда Киев и Москва договорятся о прекращении огня, подготовили Великобритания и Франция. Предполагается, что до 30 тыс. европейских военнослужащих будут защищать украинскую инфраструктуру, города и порты. Для реализации инициативы Лондон и Париж просили США об ограниченной военной помощи. Президент США Дональд Трамп никаких гарантий не дал и призвал сначала заключить мирное соглашение. При этом он счел дислокацию на Украине миротворцев необходимой мерой «в форме, которая приемлема для каждого».

О стремлении США урегулировать конфликт на Украине — в материале «Ъ» «Март. Мир. Трамп».

Лусине Баласян