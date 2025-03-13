Подряд на благоустройство набережной Соликамска выиграла уфимская компания

Победителем конкурса на право благоустройства набережной в Соликамске в рамках проекта «Слобода солеваров» признано уфимское АО «Уралмостострой» (в Перми работает филиал «Мостоотряд №123»). Цена контракта составит 210,6 млн руб.

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Работы по проекту благоустройства набережной «Слобода солеваров» предполагается начать 1 апреля 2025 года и завершить до конца года. Согласно контракту, победитель аукциона будет обязан обустроить на территории тротуары, мягкие гравийные покрытия, малые архитектурные формы, включая арт-объекты «Соленос», «Солевары» и «Соль», а также организовать подсветку ключевых объектов. Срок окончания приема заявок — 6 марта.

Общая площадь территории для благоустройства составляет 2,4 га. На набережной также должны появиться смотровая площадка, велодорожки и зона отдыха. Проект был разработан архитектурным бюро Isaev architects из Екатеринбурга.

АО «Уралмостострой» является крупным дорожным подрядчиком в Прикамье. Компания, в частности, выиграла подряд на выполнение работ по строительству очистных сооружений на автодороге «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» стоимостью 647 млн руб., стала победителем торгов на ремонт дорог в центральном планировочном районе Перми, выиграла конкурс на строительство участка дороги «Углеуральская — 2-я Шоссейная — Локомотивная» стоимостью 433,3 млн руб., участка автодороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная от ул. Грибоедова до моста через р. Чикулайку» стоимостью 2,6 млрд руб. В марте 2025 года компания получила субподряд на ремонт старого Чусовского моста стоимостью 2,5 млрд руб.