Песков не подтвердил передачу США условий для прекращения конфликта на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что Россия якобы передала США список условий для прекращения конфликта на Украине.

«Нет, я не могу это ни подтвердить, ни прокомментировать. Я могу лишь еще раз повторить, что огромное количество информации, которое не соответствует действительности, которое лишь в малых толиках соответствует действительности»,— сказал господин Песков. Он также призвал ориентироваться на официальные источники.

Сегодня, 13 марта, Reuters заявило, что Россия представила США список условий для прекращения военных действий на Украине и перезагрузки отношений. Источники агентства не уточнили, что именно вошло в этот перечень, однако подчеркнули, что условия России схожи с ранее выдвигавшимися Украине, США и НАТО.

В 2024 году президент России Владимир Путин заявил, что для прекращения боевых действий украинские войска должны быть выведены из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Вторым условием завершения военного конфликта является официальный отказ Украины от вступления в НАТО.

Тема перемирия была поднята после встречи американской и украинской делегаций 11 марта в Джидде. По ее итогам Киев согласился на 30-дневное прекращение огня с возможностью его продления. Президент США Дональд Трамп сказал, что ждет согласия Кремля на прекращение огня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тридцать дней без войны».