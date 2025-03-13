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В Зеленокумске рабочий погиб под завалом кирпичей

На производственном предприятии в Советском округе во время рабочего процесса произошел несчастный случай. Укладчик-упаковщик погиб, будучи зажат между пачками кирпича и оборудованием, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда Ставропольского края.

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Карпов, Коммерсантъ

«Инцидент произошел 6 марта на заводе по производству газобетонного силикатного кирпича в Зеленокумске. Работник не остановил вагонетку перед механизмом сдвигания изделий, что привело к его зажатию между готовой продукцией и механизмом»,— рассказали сотрудники ГИТ.

Государственная инспекция труда проводит расследование происшествия для установления всех обстоятельств.

Николай Аксенов

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