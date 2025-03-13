Активисты отзовут иск о признании Березовой рощи особо охраняемой территорией

Инициативная группа жителей Академического района Екатеринбурга планирует отозвать иск из Октябрьского районного суда о признании Березовой рощи особо охраняемой территорией, сообщил лидер активистов Денис Каракоз. Соответствующую информацию «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе администрации города, добавив, что стороны «нашли компромиссное решение, которое устроило всех».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Екатеринбурга Фото: Администрация Екатеринбурга

Господин Каракоз пояснил, что в среду встретился с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, вице-мэром Рустамом Галямовым и депутатом гордумы от «Единой России» Тимофеем Жуковым. «На заседании комиссии по землепользованию 21 марта статус 22 га Березовой рощи будет изменен на категорию ТОП-1 (территория общего пользования: парки, набережные.— "Ъ-Урал"), с последующей передачей земельного участка муниципалитету и присвоением статуса особо охраняемой природной территории»,— добавил активист.

Денис Каракоз отметил, что по итогам работ будет «фактически вырублено только два гектара леса». «Мы потеряем часть рощи площадью четыре гектара от ул. Чкалова вдоль ул. Академика Вонсовского до места сноса здания института, где и так нет деревьев»,— пояснил он. Господин Каракоз добавил, что участок вдоль ул. Краснолесья, принадлежащий застройщику, будет обменян на участок в Березовой роще на углу ул. Чкалова и ул. Академика Вонсовского, который принадлежит министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области. «Таким образом, они смогут застроить участок вплотную до ул. Чкалова»,— пояснил он.

Лидер активистов добавил, что после отзыва иска 24 марта застройщик получит право убрать деревья и демонтировать забор. «Эти работы должны проводиться в присутствии членов нашего штаба. Принятие решений по благоустройству и укреплению тропинок будет осуществляться с участием жителей района с учетом народной концепции, разработанной нами»,— сказал Денис Каракоз. Он подчеркнул, что инициативная группа подпишет соглашение с мэрией Екатеринбурга для «легализации уборки Березовой рощи, летнего кинотеатра и других активностей».

В 2012 году Березовая роща находилась во владении Уральского государственного аграрного университета, и там планировалась полная вырубка деревьев. Позже земля перешла в собственность Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (ныне Дом.РФ). В 2018 году участок был продан компании «Краснолесье» (входит в группу «Атомстройкомплекс») под застройку, против которой стали выступать жители соседних домов. Администрация Екатеринбурга долгое время отказывалась одобрять проект планировки, предложенный компанией. Однако в 2023 году Арбитражный суд Свердловской области обязал мэрию согласовать необходимые документы. В мае 2024 года застройка была официально одобрена.

Новый виток конфликта вокруг Березовой рощи, который на протяжении многих лет то разгорался, то затухал, начался 11 февраля. Тогда компания «Краснолесье» попыталась приступить к обустройству площадки под строительство и оградить ее забором. Однако местные жители организовали акцию протеста и помешали работе строителей. В конфликт пришлось вмешаться Алексею Орлову, который предложил провести опрос среди жителей Академического. При этом он подчеркнул, что, разрешив строительство, выполнил решение арбитражного суда. Суд по иску активистов 12 февраля наложил обеспечительные меры, временно запретив хозяйственную деятельность в Березовой роще.

Василий Алексеев