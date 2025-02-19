Активисты вышли из рощи

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел встречу с активистами по поводу застройки Березовой рощи в Академическом районе. В ходе встречи приглашенные жители высказали беспокойство из-за краснокнижных растений на территории рощи и возрастающей нагрузки на инфраструктуру района. Глава города пояснил, что многие из вопросов не относятся к компетенции администрации, но все равно предложил провести опрос, чтобы узнать мнение жителей Академического.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Новый виток конфликта вокруг Березовой рощи, который на протяжении многих лет то разгорался, то затухал, начался 11 февраля. Тогда застройщик «Атомстройкомплекс» приступил к подготовке участка для строительства и огородил территорию забором. Местные жители пришли в рощу и выступили против застройки — на место выезжала полиция, и на следующий день Октябрьский райсуд по иску активистов принял обеспечительные меры, запретив компании строительство и вырубку деревьев в этом месте.

В 2012 году участком в Березовой роще владел Уральский государственный аграрный университет, тогда планировалась полная вырубка деревьев на территории. Затем земля была передана Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК, сейчас — Дом.РФ). В 2018 году территорию продали под застройку специализированному застройщику «Краснолесье» (входит в «Атомстройкомплекс»). Администрация Екатеринбурга долго отказывалась принимать от компании проект планировки, однако в 2023 году Арбитражный суд Свердловской области обязал мэрию согласовать градостроительную документацию. Застройка была одобрена в мае 2024 года.

Для решения вопроса активистов пригласили на встречу с главой города. В администрации собрались представители застройщика, правоохранительных органов, эксперты и профильные чиновники (представителей СМИ попросили последить за встречей онлайн). Начиная разговор, Алексей Орлов пояснил, что текущий проект застройки предусматривает 16 га зеленых насаждений, место под строительство школы и дошкольного образовательного учреждения. При этом поначалу в проекте это предусмотрено не было, по его словам, администрация достигла договоренностей с застройщиком уже после покупки им земли. Как заявлял сам застройщик, помимо строительства компания намерена благоустроить парк.

Одной из основных претензий активистов стало то, что на территории предполагаемой застройки растут краснокнижные виды растений, что является препятствием для вырубки деревьев в этом месте. Директор Института экологии растений и животных УрО РАН Михаил Головатин сказал, что краснокнижные растения на территории Березовой рощи можно пересадить в рамках мероприятий по минимизации негативного воздействия, предусмотренных в случае застройки. По его словам, сохранение таких растений можно включить в стратегию благоустройства, высадив их в клумбы. Идею создать ООПТ (особо охраняемую природную территорию) в Березовой роще он назвал абсурдом.

Экологический просветитель Юлия Колеватых, приглашенная от лица активистов, заявила, что далеко не все краснокнижные растения могут выдержать пересадку. Директор Ботанического сада УрО РАН Алена Третьякова пояснила, что из растущих в зоне Березовой рощи растений к пересадке не приспособлена только неоттианта клобучковая, но она живет лишь один год, так что это не имело бы смысла.

Лидер протеста Денис Каракоз высказался о том, что мэрии не выгодно терять зеленые насаждения в городе, поэтому юрист администрации должен занять позицию активистов. Главу города он попросил дать юристу соответствующее поручение, но Алексей Орлов ответил, что не уполномочен это делать.

Участники беседы не стеснялись эмоций. Так, Денис Каракоз назвал экспертов клоунами, предположив, что за результаты экспертизы им заплатили. «А вы сами чем зарабатываете, где работаете? Вы работаете или только других оскорбляете, в моем присутствии и в присутствии городского прокурора? Вы совесть имеете?» — возмутился на это мэр.

Среди претензий активисты назвали также нагрузку на инфраструктуру района, которая вырастет со строительством домов. Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко пояснил, что в районе Березовой рощи — проблема с канализацией, но ситуация должна улучшиться: до конца мая выполнят реконструкцию насосной станции. Активисты также сообщили о нехватке парковочных мест, изучить этот вопрос глава города поручил вице-мэру Рустаму Галямову.

На встрече присутствовали и жители Академического района, которые строительство поддерживают. Дарья Леушканова сообщила, что участвовала в проведении опроса, согласно которому большинство жителей хотят, чтобы в районе построили школу, а не сохраняли «клочок земли, куда страшно зайти».

«Хотела бы напомнить, что мы живем в демократическом государстве, где большинство решает и меньшинство подчиняется»,— сказала она.

Местная жительница Лариса Попова добавила, что она живет поблизости с парком и воспитывает ребенка-инвалида. По ее словам, гулять с коляской по благоустроенной территории было бы намного удобнее. Она попросила защитить интересы не только детей, но и участников СВО, которые часто возвращаются инвалидами из зоны боевых действий.

В качестве итога встречи Алексей Орлов предложил организовать опрос жителей Академического района о том, какое благоустройство необходимо в этом месте, по их мнению. По его словам, специализированный застройщик «Краснолесье» является владельцем территории, в свою очередь, ее он получил из федеральной собственности, поэтому рабочие группы или комиссии администрации не будут иметь силы и не смогут решить судьбу этого участка.

Господин Орлов пояснил, что, одобрив проект застройки, администрация выполняла решение арбитража, и отметил, что активисты могут попытаться решить этот вопрос через суд. Следующее заседание Октябрьского районного суда по иску активистов назначено на 6 марта.

Анна Капустина