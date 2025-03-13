ФСБ предотвратила рассылку бомб участникам СВО и госслужащим

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении серии терактов, запланированных спецслужбами Украины, против участников СВО и госслужащих, оказывающих помощь военным подразделениям. Бомбы, закамуфлированные под подарочные парфюмерные наборы, должны были сдетонировать при вскрытии.

В сообщении ЦОС ФСБ, поступившем в «Ъ», говорится, что в аэропорту Челябинска в почтовых отправлениях было обнаружено пять посылок с бомбами. Они предназначались адресатам в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области.

Вскоре оперативники задержали в городе Первоуральске Свердловской области отправителя посылок. Им оказался российский гражданин 2003 года рождения. По данным ФСБ, он был завербован украинскими спецслужбами. В марте он изъял из схронов в Челябинске посылки с бомбами и разослал их «Почтой России». Ему было обещано вознаграждение, но его по итогу не выплатили.

В 2024 году задержанный молодой человек, по данным ФСБ, по заданию куратора собирал информацию в отношении военнослужащих, проживающих в Энгельсе, и сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса Екатеринбурге. При осмотре схрона в Челябинске был найден еще один тайник. Из него изъяли четыре бомбы, аналогичные обнаруженным в аэропорту. Они предназначались военнослужащим, проживающим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях.

Против задержанного молодого человека возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия (ч. 1 ст. 222.1 УК). Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о покушении на теракт (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК).