Кремль допустил, что Путин сегодня выскажется по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин сегодня, 13 марта, выскажется по Украине на пресс-конференции. Сегодня состоятся переговоры господина Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Все будет зависеть от вопросов журналистов»,— сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос ТАСС, затронет ли российский президент тему Украины в ходе мероприятия на фоне недавних инициатив США.

Президенты России и Белоруссии сегодня обсудят вопросы развития отношений и стратегического партнерства. Также темой переговоров станут перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства.

По итогам состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии переговоров Украина приняла предложение США о прекращении огня на 30 дней с возможностью продления. Вашингтон обещал передать это предложение Москве по «различным каналам». Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что с Украиной также обсуждались территориальные уступки.

Подробнее о развитии ситуации — в материале «Ъ» «Март. Мир. Трамп».