На Москву обрушится девятибалльный шторм

В пятницу в Москве будет девятибалльный шторм, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 14 марта в середине дня порывы ветра в Москве будут достигать 18–23 м/с с пиком шторма в период с 15:00 до 18:00 мск.

«При таком ветре воздушный поток давит силой до 30–35 килограммов на метр площади и, как правило, ломает ветви и сучья деревьев, клонит деревья к земле, задерживает движение пешехода, сносит шаткие конструкции, может повредить шифер с крыш и дымовые трубы»,— написал господин Тишковец в своем Telegram-канале.

Зона штормового ветра распространится на весь Центральный регион России, предупредил метеоролог. Стихия стихнет к выходным, однако в это время случится резкое похолодание, а на дорогах образуется гололедица.