«Спартак» обыграл «Акрон» и вышел в полуфинал «Пути регионов» Кубка России

Московский «Спартак» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в четвертьфинале «Пути регионов» «Фонбет» Кубка России. Победа обеспечила московским футболистам выход в полуфинал. «Акрон» выбыл с турнира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спартаковец Кристофер Мартинс (в центре) забивает гол в ворота «Акрона»

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Спартаковец Кристофер Мартинс (в центре) забивает гол в ворота «Акрона»

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «Спартака». Главным арбитром был Артем Чистяков. Первый гол забил полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс на 17-й минуте. Второй мяч в ворота «Акрона» Кристофер Мартинс занес на 60-й минуте. Среди спортсменов московского клуба голом также отметился Тео Бонгонда (на 20-й минуте). Авторами голов со стороны «Акрона» стали Шерзод Эсанов (58-я минута) и Артем Дзюба (70-я минута).

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит». Вчера в первый этап полуфинала также пробились московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат».