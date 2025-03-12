Захарова вновь не исключила скорых контактов с США

Представитель МИД России Мария Захарова, комментируя информацию о визите в РФ американских представителей, заявила, что не исключает контакты Москвы и Вашингтона в ближайшие дни. О том, что делегация США отправилась в Москву, вечером сегодня, 12 марта, заявил президент Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Захарова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней»,— сказала ТАСС Мария Захарова.

О том, что в ближайшие дни возможны контакты России и США, представитель российского МИДа говорила 11 марта. Так она прокомментировала заявление Дональда Трампа о том, что американская делегация встретится с российскими коллегами в скором времени. Сегодня, 12 марта, он заявил, что американские представители уже отправились в Москву, чтобы обсудить предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине.

Подробнее — в материале «Ъ» «Март. Мир. Трамп».

Лусине Баласян