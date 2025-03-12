В 2024 году на Дону выявлено 100 новых объектов культурного наследия

В Ростовской области в прошлом году выявлено 100 новых объектов культурного наследия (ОКН). Всего в регионе насчитывается 10,6 тыс. подобных памятников, сообщила пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

«Провели экспертизы 100 выявленных ОКН — 85 памятников архитектуры и 15 археологических объектов. Среди включенных в реестр значится монумент "Тачанка" в Ростове-на-Дону, жилой дом Г. Х. Фельдмана в Таганроге, где провела детские годы актриса Фаина Раневская, и главное здание Донского среднего сельскохозяйственного училища в поселке Персиановский Октябрьского района»,— рассказала и. о. председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ирина Коробова.

По данным донского правительства, в 2024 году специалисты провели осмотр состояния 1,6 тыс. объектов и составили акты на 75 из них. Были согласованы 64 проекта по сохранению ОКН, утверждены 106 отчетов о выполненных работах и осуществлена приемка на 97 объектах.

Также в прошлом году специалисты провели 101 контрольно-надзорное мероприятие. В итоге, составили 113 протоколов об административных правонарушениях, по которым суды вынесли 73 постановления с назначением штрафов на сумму более 2,5 млн руб.

Николай Аксенов