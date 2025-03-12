В Тобольске произошел взрыв в жилом доме, один человек пострадал

В Тобольске произошел взрыв дома по ул. Октябрьская, 62. Как сообщил мэр города Петр Вагин, один человек пострадал, ему оказана медицинская помощь.

«В результате "хлопка" повреждено здание многоквартирного дома. Вылетели рамы и стекла, на месте сейчас работают все необходимые спецслужбы. Угрозы возможного возгорания соседних зданий— нет», — отметил Петр Вагин.

По его словам, сейчас даны поручения по охране общественного порядка и организации безопасности дорожного движения.

Мария Шараева