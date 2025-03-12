Рубио о гарантиях безопасности Украины: речь идет скорее о «сдерживании»

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина по-прежнему просит о гарантиях безопасности в случае прекращения огня. Этот вопрос необходимо обсуждать, в том числе со странами Европы, отметил он. Соглашение о совместной разработке украинских полезных ископаемых, по словам господина Рубио, не заменит гарантии безопасности, хотя и обеспечит «личную заинтересованность» США в безопасности Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reu, Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reu, Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian

«Украина хочет долгосрочной безопасности. Я думаю, что вопрос на самом деле больше касается сдерживания. Может ли Украина создать достаточный сдерживающий фактор против будущей агрессии, против будущих нападений, против будущего вторжения?»,— сказал Марко Рубио на пресс-конференции (цитата по Reuters). По его словам, поскольку необходимо обсудить «средства сдерживания», которые обеспечат безопасность Украины, а также снятие санкций с России, в переговорах должна участвовать Европа.

Комментируя сделку по редкоземельным металлам, которую США и Украина договорились подписать в скором временем, Марко Рубио заявил: «Я бы не стал рассматривать это как гарантию безопасности, но, безусловно, если у США есть экономический интерес, который приносит доход нашему народу, а также народу Украины, мы были бы заинтересованы в его защите» (цитата по AFP).

О переговорах Украины и США в Джидде — в материале «Ъ» «Тридцать дней без войны».

Лусине Баласян