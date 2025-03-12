Производители нефтехимии ждут умеренного роста цен на свою продукцию в 2025 году

Нефтехимическая ГК «Титан» ждет в 2025 году роста цен на свою продукцию в пределах уровня инфляции, рассказал в интервью «Ъ» председатель совета директоров ГК «Титан» Михаил Сутягинский. По его словам, ключевыми факторами станут железнодорожные тарифы, цены на энергоносители, динамика курса рубля, стоимость банковских трансакций, а также внешнеэкономические риски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Сутягинский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Михаил Сутягинский

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«С учетом текущей политической и экономической обстановки цены растут во всех отраслях промышленности, и нефтехимия не стала исключением»,— заявил он. Как отметил господин Сутягинский, компания находится в диалоге с клиентами и старается находить точки соприкосновения по всем вопросам, в том числе и ценам.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась ростом цен на ПЭТФ и БОПЭТ-пленку — сырье, которое используется для производства тары и упаковки. О причинах ФАС запросила крупнейших производителей, в том числе завод ГК «Титан» «Титан-Полимер», который выпускает 72 тыс. тонн БОПЭТ-пленки и 210 тыс. ПЭТ-гранул в год (см. «Ъ» от 7 февраля).

ГК «Титан» также включает завод «Омский каучук», одного из крупнейших российских производителей синтетического каучука, и предприятие «Титан-СМ», которое выпускает смазки, смазочно-охлаждающие жидкости и продукты на основе нефтяных и синтетических масел.

Полная версия интервью Михаила Сутягинского выйдет на сайте и в газете позднее.