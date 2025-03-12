Футболист «Атлетико» Корреа дисквалифицирован на 5 матчей за оскорбление судьи

Дисциплинарный орган Королевской испанской футбольной ассоциации (RFEF) дисквалифицировал нападающего мадридского «Атлетико» Анхеля Корреа после оскорблений в адрес главного рефери Гильермо Куадро Фернандеса во время матча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ana Beltran / Reuters Фото: Ana Beltran / Reuters

9 марта «Атлетико» проводил гостевой матч с «Хетафе». Мадридский клуб вел со счетом 1:0. На 87-й минуте Корреа получил красную карточку. Уходя с поля, он выругался в адрес арбитра, упомянув его мать. После удаления аргентинца «Атлетико» упустил победу (1:2).

Корреа пропустит один матч за прямую красную карточку и четыре матча за оскорбление рефери. Согласно регламенту чемпионата Испании, он мог получить дисквалификацию до 12 матчей.

На первом месте в таблице Ла Лиги идет «Барселона» с 57 очками после 26 туров. Столько же очков у «Реала», сыгравшего на матч больше. Тройку лидеров испанского чемпионата замыкает «Атлетико», мадридская команда набрала 56 очков после 27 туров.

В феврале RFEF дисквалифицировала полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема на два матча за оскорбление арбитров в матче с «Осасуной».

Таисия Орлова