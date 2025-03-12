Незаконная лотерея принесла жителю Нальчика более 1,8 млн рублей

Прокуратура Нальчика утвердила обвинительное заключение в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщают в надзорном ведомстве города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Следствие установило, что в марте 2024 года подозреваемый через социальную сеть предложил участие в розыгрыше автомобиля «Лада Гранта» и денежных призов за приобретение номерков стоимостью 2,5 тыс. руб. каждый. Всего было продано 680 номерков. Это принесло организатору розыгрыша доход на сумму почти 1,7 млн руб.

Через два месяца, в мае, тот же житель столицы КБР организовал розыгрыш автомобиля Hyndai Solaris и денежных призов за покупку номерков по 5 тыс. руб. В результате, подозреваемый получил более 1,8 млн руб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Нальчикский городской суд.

Николай Аксенов