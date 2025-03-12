С чистым паром

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новинке бренда Trouver.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Trouver Фото: Trouver

Робот-пылесос экономит время пользователя, хоть и с погрешностями уборки. Беспроводные ручные варианты обязывают делать все самому, но и дают качество, точно устраивающее владельца. Беспроводной ручной аппарат с распылителем воды в теории должен и сэкономить время, и обеспечить еще больше чистоты за счет совмещения процессов. Действительно ли это так и есть ли у подобного подхода изъяны, я выяснял на примере новинки сегмента Trouver X4 Pro, которая только появилась в российской рознице вместе с другой моделью бренда — M10 Pro.

Первое, что может смутить, если вы сами убираетесь дома, — габариты. Вместе с базовой станцией масса устройства переваливает за 8 кг, плюс к этому емкость для воды. И хотя за счет роликов и колесиков пылесос довольно управляемо и легко перемещается, через 20-30 мин это уже становится формой фитнеса. Правда, и сама уборка квартиры с общей площадью около 90 кв. м к этому времени уже окончена.

Ощущение от полов, которые не просто обеспылены, а предварительно промыты водой с температурой 80°C, приятные. В зимний сухой сезон и весенний период аллергий такое качество уборки особенно ценно. К мысленной благодарности Trouver X4 Pro за горячую влажную подготовку также возвращаешься в тех редких случаях, когда на полу что-то разлили или накапали. Отмечу при этом главенство разумного подхода. Помучался за вас, и такие вещества как, например, мед или кусочки пластилина, лучше сначала убрать вручную, а уже после пройтись струей горячей воды. Мощность всасывания у новинки отличная — 450 Вт. Аппарат умеет раскладываться горизонтально для доступа под тумбочки, кровати и другие предметы мебели, стоящие на ножках, но с ограничением по высоте, конечно. Протечек в таком положении не заметил.

Любой пылесос сам неизбежно нуждается в чистке, а моющий — тем более. Здорово, что разработчики самую неприятную часть тоже оставили технике. На долю пользователя выпадает только выброс мусора и слив грязной воды. Далее X4 Pro обслуживает сам себя на базовой станции. Система кипятит воду до 100°C, промывает валик и сушит его в тихом интеллектуальном режиме, чтобы избежать образований бактерий и неприятных запахов. Я бы советовал устраивать самоочистку каждый раз после уборки. Стоимость новинки — 62,9 тыс. руб.

Александр Леви