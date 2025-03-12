ПСВ возместит болельщикам стоимость билетов на гостевой матч с «Арсеналом»

Нидерландский футбольный клуб ПСВ возместит более €200 тыс. болельщикам, которые посетят ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом», сообщает ESPN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр матча «Арсенал»—ПСВ

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters Кадр матча «Арсенал»—ПСВ

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

4 марта ПСВ проиграл «Арсеналу» со счетом 1:7 на домашнем поле в Эйдховене. Ответный матч пройдет 12 марта на стадионе Emirates в Лондоне.

Билет на матч стоит €68. Как сообщает ESPN, ожидается присутствие около 3 тыс. болельщиков нидерландского клуба. «После неудачного результата на прошлой неделе на домашнем поле ваша поддержка и присутствие особенно ценны»,— говорится в электронном письме, отправленном болельщикам.

Подробнее о матче с «Арсеналом» — в материале «Ъ» «2:1 по шедеврам»

Таисия Орлова