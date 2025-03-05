2:1 по шедеврам

В футбольной Лиге чемпионов состоялись первые матчи 1/8 финала. «Реал» на своем поле одолел «Атлетико» — 2:1. Все голы в противостоянии испанских грандов получились на загляденье, а вот «Арсенал» удивил количеством забитых мячей. Лондонцы разгромили в Эйндховене ПСВ — 7:1, даже несмотря на серьезные кадровые проблемы в нападении. «Астон Вилла» победила в гостях «Брюгге» — 3:1, а «Боруссия» и «Лилль» разошлись миром — 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Juan Medina / Reuters Фото: Juan Medina / Reuters

Мадридское дерби «Реала» и «Атлетико» было центральным событием 1/8 финала Лиги чемпионов, куда действующий победитель турнира, напомним, пробился через стыковой раунд play-off, выбив «Манчестер Сити». Команда Диего Симеоне, финишировав в первой восьмерке по итогам общего этапа, вышла в эту стадию напрямую и сэкономила ресурсы. А еще она получила право провести ответный матч, который, как правило, все и решает, на домашней арене. Правда, в текущем чемпионате Испании «Реал» и «Атлетико» дважды сыграли вничью — 1:1, так что принципиального значения преимущество своего поля не имело.

Значение имело, чьи звезды ярче сверкнут здесь и сейчас. С одной стороны — это прежде всего Килиан Мбаппе, заколотивший четыре из шести голов в ворота «Сити», и Винисиус Жуниор, забивший семь мячей на общем этапе, а с другой — Антуан Гризманн и Хулиан Альварес, которые отличились на предварительной стадии нынешней Лиги чемпионов по шесть раз. Аргентинский нападающий «Атлетико» вообще успел настрелять 21 гол за 40 матчей во всех турнирах. При этом «Реал» недосчитался из-за дисквалификации Джуда Беллингема, тоже умеющего делать разницу.

Впрочем, в распоряжении Карло Анчелотти есть еще такой классный исполнитель, как Родриго. Вот он и открыл счет на четвертой минуте, когда легко убежал от Хави Галана, сместился с правого края в штрафную площадь и с левой ноги врезал по воротам. Вскоре Родриго снова выиграл забег у Галана, который сумел остановить бразильца только с помощью рук, но арбитр Клеман Тюрпен не зафиксировал нарушения и не назначил пенальти. Постепенно «Атлетико» разобрался в защите и стал отвечать контратаками. Одна из них с прорывом справа сына главного тренера Диего Симеоне — Джулиано — грозила хозяевам «Сантьяго Бернабеу» большими неприятностями, но Федерико Вальверде не позволил Самуэлю Лино завершить этот эпизод. А вот ответный гол гости соорудили из ничего. Альварес получил мяч там, откуда обычно даже не бьют, к тому же его опекал цепкий Эдуарду Камавинга, тем не менее он просочился в штрафную и по-прежнему из довольно сложного положения нанес какой-то невероятный удар в дальний угол.

Не исключено, что опять в матче «Реала» с «Атлетико» все закончилось бы 1:1, но во втором тайме еще один футбольный шедевр сотворил Браим Диас.

Полузащитник сборной Марокко, технично раскачав Хосе Хименеса, посадил центрбека на пятую точку и, невзирая на то, что уругвайца страховали партнеры, тонко пробил в недосягаемую для голкипера Яна Облака зону. Потом нечто подобное попробовал совершить и Гризманн, однако вратарь «Реала» Тибо Куртуа кончиками пальцев дотянулся до мяча. Хозяева удержали минимальное преимущество и взяли верх — 2:1, хотя перед финальным свистком Мбаппе мог отдать пас на пустые ворота Винисиусу, и тогда бы «Атлетико», наверное, уже было совсем сложно бороться за выход в четвертьфинал. А так шансы команд все еще примерно равны.

Помимо двух испанских клубов в 1/8 финала стартовали и два английских. И «Арсенал», и «Астон Вилла» являлись фаворитами в своих парах, но были и нюансы. Лондонцы, например, по ходу сезона понесли тяжелые потери в атакующей линии: из-за травм у них отсутствовали Букайо Сака, Кай Хаверц, Габриэл Мартинелли и Габриэл Жезус. Без них даже с ПСВ вроде бы не приходилось рассчитывать на высокую результативность. А бирмингемцам достался сенсационный «Брюгге», который в стыковом раунде лихо расправился с «Аталантой». Да и «Виллу» в четвертом туре общего этапа он уже обыграл у себя на «Яне Брейделе» — 1:0.

Сейчас бельгийская команда пропустила на третьей минуте со стандарта, когда Леон Бейли хлестко влепил с полулета после скидки головой Тайрона Мингза, но по-быстрому отыгралась благодаря точному удару Максима де Кёйпера, которому ассистировал Христос Цолис. В первом тайме гостей еще спас голкипер Эмилиано Мартинес, когда очень опасно бил Шемсдин Тальби. И в целом «Астон Вилла» бледно выглядела в Брюгге, так что ее наставник Унаи Эмери даже произвел редкую четверную замену на 64-й минуте. Тут же его перестановки чуть не привели к голу Марко Асенсио, но и хозяева упустили два стопроцентных момента с участием Ханса Ванакена и Цолиса. А в концовке с «Брюгге» случилось несчастье. Опытный защитник Брэндон Мехеле переправил мяч в собственные ворота после прострела Моргана Роджерса, да еще Цолис нелепо сфолил в штрафной на Мэтти Кэше и «привез» пенальти, который реализовал Асенсио. «Астон Вилла» победила — 3:1, хотя не наиграла на такой результат. Теперь же вряд ли что-то помешает ей завоевать путевку в четвертьфинал дома.

«Арсенал» уже в первом тайме повел — 3:0, показав, что может много забивать и без номинальных нападающих.

Сначала, правда, ему повезло, когда полузащитник ПСВ Исмаэль Сайбари угодил в перекладину из убойной позиции. Ну а потом голландский защитник «канониров» Юрриен Тимбер головой замкнул навес Деклана Райса, через три минуты 17-летний Итан Нванери вогнал мяч в сетку с передачи 18-летнего Майлза Льюиса-Скелли, после чего еще Микель Мерино наказал эйндховенцев за ужасную игру в обороне. Гол Ноа Ланга с пенальти немного скрасил настроение хозяевам. Однако во втором тайме лондонцы окончательно их уничтожили. Мартин Эдегор, оформивший дубль, Леандро Троссард и Риккардо Калафьори довели дело до полного разгрома — 7:1. Понятно, что ответная встреча будет пустой формальностью, и «Арсенал» уже можно поздравить с эффектным выходом в следующий раунд play-off.

В Дортмунде «Боруссия» принимала «Лилль», который запомнился тем, что на предварительной стадии турнира грохнул «Реал» и «Атлетико». Достаточно скромный французский клуб, ранее не блиставший в еврокубках, неожиданно показал седьмой результат в общем зачете, опередив многих топов. А «Боруссия» — это как-никак финалист прошлой Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне у нее, конечно, не все гладко складывается, но в последнее время новому главному тренеру Нико Ковачу удалось стабилизировать ситуацию и спокойно пройти «Спортинг» в стыках. С «Лиллем» дортмундцы сыграли 1:1. У них забил Карим Адейеми, а у гостей — Хаукон-Арнар Харальдссон. В этой 1/8 финала пока, конечно, ничего не ясно.

Александр Ильин